Бородай рассказал, как армия России кошмарит нацистов

Линия боестолкновения находится в состоянии неустойчивого равновесия, однако российская армия успешно использует преимущество в артиллерии и дронах для настоящего террора противника.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в ситуации неустойчивого равновесия, в котором тенденции в нашу пользу, и это надо иметь в виду. Мы видим и слышим противника, мы берём его в плен, перехватываем их переговоры. Мы понимаем, что противник измотан и подавлен, в основном.

Да, у него есть некоторое количество боеготовой пехоты. Но это количество уменьшается очень и очень стремительно.

Что касается артиллерии, которая является основном оружием этой войны, мы противника превосходим. У противника пока не ощущается острого снарядного голода, но нехватка снарядов, конечно, ощущается», – сказал Бородай.