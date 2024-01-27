Бородай рассказал, как армия России кошмарит нацистов

Владимир Гладков.  
27.01.2024 10:45
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Линия боестолкновения находится в состоянии неустойчивого равновесия, однако российская армия успешно использует преимущество в артиллерии и дронах для настоящего террора противника.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Линия боестолкновения находится в состоянии неустойчивого равновесия, однако российская армия успешно использует преимущество в...

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«Мы в ситуации неустойчивого равновесия, в котором тенденции в нашу пользу, и это надо иметь в виду. Мы видим и слышим противника, мы берём его в плен, перехватываем их переговоры. Мы понимаем, что противник измотан и подавлен, в основном.

Да, у него есть некоторое количество боеготовой пехоты. Но это количество уменьшается очень и очень стремительно.
Что касается артиллерии, которая является основном оружием этой войны, мы противника превосходим. У противника пока не ощущается острого снарядного голода, но нехватка снарядов, конечно, ощущается», – сказал Бородай.

«А если посмотреть их внутренние чаты, послушать, о чём они переговариваются меду собой, то становится понятно, что они находятся в жутком напряжении по поводу террора, который мы им устроили при помощи FPV-дронов», – подытожил он.

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