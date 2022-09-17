Бородай рассказал о дезертирстве батальона, сформированного «Транснефтью»

Депутат Госдумы, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай назвал профанацией формирование батальонов корпорациями и регионами РФ для участия в СВО.

Об этом политик сказал в эфире телеканала «Царьград», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт своеобразная скрытая мобилизация с помощью разных корпораций, а также субъектов федерации, каждый из которых пытаются создать свои батальоны, отряды. Это профанация полная совершенно. У нас вышел батальон «Транснефти» на то же место, где стояли наши на Каховском плацдарме. Набрали вахтёров, блин, половина тут же спятисотилась (дезертировала, отказалась выполнять приказы – ред.). Это ерунда, а не мобилизация.

У нас слишком много туфты. Очень важный момент психологический – пора перестать врать самим себе. В обществе было столько ханжества и вранья, показухи. Было столько показухи и дешёвой, и очень дорогостоящей, но её было столько, что сейчас все эти мифы, вся эта мишура начинает отпадать, становится людям как-то неудобно и страшно: а как же так, что же это было. Так было видно, что это всё фуфло, просто смотреть на это не хотели.

Хорошо, вы сейчас уже увидели, потому что припёрло. Ну так давайте уже по-настоящему. Это, прежде всего, обращение к русским мужикам – не сидите на жопе ровно», – сказал политик.