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16.03.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Донбасс, Крым, Одесса, Россия, Русская Весна, Украина, Харьков
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Бородай рассказал, почему не помогли Харькову и Одессе

Российская элита никогда не планировала ни «проект Новороссия», ни «Крым наш», в 2014 году в московских коридорах власти царило изумление по поводу пророссийского подъема населения на полуострове и Юго-Востоке Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала военкора Геннадия Дубового заявил экс-премьер-министр ДНР и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На уровне государства, спецслужб, никакого проекта «Новороссия», конечно, не существовало. Так же, как и проект «Крым», его тоже не было и не существовало. Наша власть только реагировала на происходящее, причём реагировала, с некоторым недоумением, даже некоторое время находились весьма высокопоставленные чиновники в изумлении вообще, что происходит: «Что, народ сам? Как вообще бывает такое? Он сам, как-то без нас?» – рассказал он.

На вопрос журналиста о том, почему не были разожжены очаги восстаний в других областях Украины, где были предпосылки для этого, экс-премьер ДНР ответил, что на тот момент не было никакой стратегии.

«Наша российская власть явно смотрела за развитием событий, наблюдала. Благожелательно, внимательно, с желанием помочь. Но основным тезисом было то, что помочь нужно только тем, кто что-то делает, у кого что-то получается», – резюмировал Бородай.

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