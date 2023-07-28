Бородай: Сложные времена на фронте для нас не закончились

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ВСУ не оставляют попыток взять Артемовск в окружение и бросают для этого достаточно серьезные силы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Госдумы, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

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Ситуацию на этом направлении он оценивает как «весьма сложную».

«Противник продолжает давить. Человеческий ресурс у него есть, снарядов и патронов у него пока в избытке», – сказал Бородай в интервью «Московскому комсомольцу».

Он добавляет, что город ВСУ хотят взять в окружение.

«В течение нескольких недель они давят. Это у них получается плоховато, но бои, действительно, идут чрезвычайно тяжёлые. Учитывая большое количество живой силы, техники и боеприпасов, которые они расходуют. Характер всего этого контрнаступления говорит о том, что они хотели пойти мощным накатом, но разбились. Были отброшены, опрокинуты. Части, которые всё это проводили, уничтожены. Тогда они перешли к своей старой тактике. Более эффективной, чем атака БТГр и прочими группами и соединениями. Они пришли к тактике, когда в атаку у них идут роты или взводы. Чаще всего взводы, взводные тактические группы. Не то что бы у них это получается лучше, но у нас это вызывает проблемы. Плюс постоянное дистанционное минирование местности. Они забрасывают огромное количество новых образцов боеприпасов, мин, которые имеют сейсмодатчики, реагирующие на железо и движения», – говорит депутат.

По его словам, ВС РФ успешно уничтожают образцы западной техники, «но проблема в том, что их действительно много».

Собеседник издания считает, что взятие Артемовска для ВСУ – идеологическая в первую очередь задача.

«Честно говоря, даже если допустить, что в какой-то момент они отобьют Бахмут, ничего с точки зрения стратегии и тактики принципиально не изменится. Но я думаю, что они этого сделать не сумеют. Им нужно продемонстрировать своим западным хозяевам хоть какую-то «перемогу». В Бахмут они вцепились, потому что это у них было отбито. Сейчас они кладут там огромное количество сил и средств, в первую очередь, людей. Им надо демонстрировать явственные успехи. Но взятия какого-то серьезного населенного пункта, серьезного прорыва на других направлениях они не достигли. Даже не северном фланге проведения специальной военной операции как раз продавливаются они, уступая территории и позиции российским войскам. Таким образом, докладывать им не о чем. Нечего им победоносно демонстрировать. Поэтому осуществляются и эти террористические атаки на Крымский мост, атаки беспилотников на Москву, которые не способны причинить городу никакого существенного ущерба. Они носят чисто демонстративный характер», – считает Бородай.

Впрочем, он признает, что у ВСУ ещё остались силы и средства.

«Где-то они планируют достичь успеха. И могут решиться на большой прорыв. Где именно они попытаются это предпринять? Я не знаю и предсказывать не берусь, но сложные времена у нас, мягко выражаясь, не закончились», – резюмировал он.