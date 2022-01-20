Бородай: Украина законодательно похоронила свою государственность

Новости Украины

Постмайданный киевский режим, объявив страну преемником УНР, собственноручно сделал развал Украины неизбежным.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил депутат Госдумы, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское государство всегда само себя эффективно закапывало даже с точки зрения собственного законодательства. Напомню, что Украина в 2015 году официально объявила себя на уровне закона преемником Украинской Народной Республики, которая существовала в период гражданской войны и не включала в себя ни Новороссию, ни Харьков, ни Одессу, ни уж тем более земли Западной Украины совсем. Так что разлом Украины, на мой взгляд, вещь практически неизбежная.», – сказал политик.

Он напомнил, что в 2014-м Украина начала разваливаться, поскольку Крым на законных основаниях воссоединился с Россией.

«Донбасс юридически в Россию не попал пока ещё до сих пор. Хотя практически, фактически уже является российской территорией, российские там живут граждане. Мы это знаем прекрасно, значительная часть населения Донбасса – это граждане РФ. Юридически – пока нет, есть определённые сложности на этом пути, я думаю, они будут преодолены. Вообще желательно, чтобы вся Новороссия оказалась в составе РФ», – резюмировал Бородай.