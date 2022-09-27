Бородай верит, что 300 тысяч мобилизованных российской армии хватит

27.09.2022  13:56 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Частичная мобилизация нужна была России для того, чтобы основная масса населения продолжала жить в мире.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Частичная мобилизация нужна была России для того, чтобы основная масса населения продолжала жить в...

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По мнению Бородая, этих 300 тысяч мобилизованных резервистов хватит для выполнения поставленных задач.

«Мы пытаемся все время обойтись меньшими силами и средствами, сделав так, чтобы население Российской Федерации жило по мере возможностей благостно и спокойно. К сожалению, в условиях войны, которую нам объявили, потому что у нас это Специальная военная операция, по крайней мере, была до сих пор и пока еще остается, а Запад против нас объявил тотальную войну на уничтожение.

И нам, конечно, обойтись небольшими штатными силами и средствами возможности не представляется. Поэтому и объявлена частичная мобилизация. Я, по крайней мере, это так себе понимаю», – сказал политик.

«Думаю, что нам этого [частичной мобилизации] хватит. Если вы смотрели мои интервью, которые были до объявления президентом частичной мобилизации, то вы можете глянуть задним числом и увидеть, что я говорю о частичной мобилизации и необходимости 300-400 тысяч человек. Мобилизация объявлена в размере 300 тысяч человек», – заявил Бородай.

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