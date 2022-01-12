Бородай: Власти Казахстана доигрались с «вестернизацией»

Внешней политике Казахстана пора окончательно определиться, с кем они собираются строить дальнейшую политическую и экономическую жизнь.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Казахским политикам, казахской элите надо определиться, с кем и как она хочет идти. За последние десятилетия, прошедшие с начала независимости Казахстана, мы понимаем, что политика по отношению к России, к Западу и Китаю была, как бы это повежливее сказать, очень многовекторная. То есть казахские политики изящно виляли разными своими политическими органами в разные стороны, в зависимости от конкретных своих интересов. Правда, в последние годы всё более и более становились на прозападные позиции. Поэтому дерусификация, проводимая в Казахстане, причём с самого начала независимости, в разных формах. Конечно, этот внутренний вектор казахская политика, к сожалению, удерживала очень устойчиво. Напоминаю языковые патрули, переход на латиницу, что является для казахской культуры, такой этнической или национальной, полным бредом. Потому что всё, что они создавали до этого времени, казахская культура народа, письменная культура, кочевая, она такая виртуальная, довольно молодая, она вся связана с русской культурой. Все деятели культурные, вся казахская интеллигенция она чем занималась все эти столетия, как она начиналась ещё при империи – русификацией казахской жизни, по сути дела, будем говорить откровенно. Они всё это сейчас перечеркнули и решили, что они будут заниматься вестернизацией казахской жизни. Ну, вот, доигрались, как говорится», – констатировал Бородай.

«Помимо этого, там шли откровенные преследования русского населения или тех казахов, которые выступали за интересы русского населения. Там таких людей совсем недавно ещё сажали в тюрьмы, эти люди до сих пор так и сидят. Как и русские, которые уходили воевать на Донбасс добровольцами, они когда попадали в Казахстан, эти люди садились и сидят там, в тюрьмах, только за то, что они посмели отстаивать интересы русского народа где-то даже не в Казахстане. Вообще, сейчас, когда в Казахстане возник кризис, и когда именно Российское государство, российские войска в рамках ОДКБ пришли на землю Казахстана и выручили казахскую власть, было бы неплохо определиться на будущее, с кем вместе она собирается строить дальнейшую политическую и экономическую жизнь», – заключил депутат.