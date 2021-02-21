«Бородатая бабушка» наносит ответный удар: у Коломойского приготовили дубину для Зеленского

20.03.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Избитая народная мудрость советует держать друзей близко к себе, а врагов еще ближе. А один из русских классиков 19 века восклицал устами своего литературного героя: «Ах, если б знал в тот миг кровавый, на что он руку поднимал!». Похоже, эти резоны совсем не принимали в расчет в Офисе Зеленского, когда брали под козырек у Белого Дома и организовывали «выпиливание» скандального нардепа Александра Дубинского из партии «Слуга народа» и ее фракции в Раде.

И дело даже не в том, что в киевской политтусовке ни для кого не секрет, что Дубинский – негласный «рупор» другого новоявленного «врага Америки» – олигарха Игоря Коломойского. Владельца много чего, включая второй по популярности национальный телеканал «1+1», на котором несет свои «Дубинизмы» в народ, в том числе и опальный бывший «слуга».

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Хотя этот факт тоже имеет большое значение, и мы к нему еще вернемся. А пока поговорим о других моментах. Прежде всего, о том, что операция по выкорчевыванию Дубинского из президентской фракции на данный момент увенчалась лишь промежуточным успехом. Лишить нардепа его мандата у Зеленского не могут – глашатай нашей «бородатой бабушки» – мажоритарщик. А накинуть на них полноценную узду Банковая так и не смогла. Выкидывать из Рады по своей воле она может только списочников.

Кроме того, за Дубинским – пока еще не до конца разогнанный актив «Слуги народа» в Киевской области, парторганизацию которой он и возглавлял. И более того, не только партийцы, но и депутаты областного совета. Не все, но многие. Так что, углубляя этот конфликт, Зеленский рискует превратить нынешнее, склепанное во многом благодаря лоббистским усилиям Дубинского пропрезидентское большинство в киевском облсовете – в меньшинство.

Наконец, не нужно забывать о том, что основная специализация Дубинского все-таки, журналистика. Точнее, такая ее специфическая сфера, как «расследования». В постсоветских реалиях это означает «слив» разнообразного компромата на политиков, чиновников и бизнесменов в интересах заказчика. На чем, собственно, Дубинский в свое время и поднялся, как ведущий программы «Гроши» на «Плюсах» Коломойского, а затем и как основатель и автор соответствующего интернет-сайта, затем ютуб-канала и т.д.

Бывшая глава НБУ и лепшая подруга Порошенко Валерия Гонтарева и бывший глава Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин не дадут соврать, сколько крови из них в свое время выпил именно Дубинский, во времена Порошенко снискавший себе славу главного заказного «писателя» о художествах тогдашнего правления Нацбанка.

Став нардепом, Дубинский продолжил ту же линию. Именно он был инициатором создания следственной комиссии по расследованию деятельности Гонтаревой и Ко по уничтожению украинских банков. Комиссию эту так и не создали, ссылаясь на то, что желать это запретил МВФ.

А на днях коллега Дубинского по Раде Андрей Деркач слил очередную порцию пленок Порошенко-Байдена, среди которых весьма откровенный разговор экс-президента с уже упомянутым Ворушилиным. О котором уже писал ПолитНавигатор. Наверняка в богатых закромах «расследователя» Дубинского припрятано еще немало ценного компромата на украинскую верхушку. И не исключено, что если дело таки дойдет до того, что Вашингтон потребует от Киева на блюде голову Коломойского, этому компромату дадут ход.

Пока же Дубинский огрызается и показывает зубы, демонстрируя, что за ним не заржавеет. В частности, интересно его последнее по очереди видеообращение в соцсетях, где он прямым текстом «сдает» руководство «Слуг» и президентский Офис. По словам Дубинского, это именно по их прямому поручению он принимал участие в знаменитых четырех пресс-конференциях Деркача, посвященных американской «демокоррупции». Тех самых пресс-конференциях, участие в которых ему ставили в вину украинские соросята и Минфин США, накладывая санкции.

Цитата: «Именно Офис президента требовал от меня создание следственной комиссии Верховной Раде по теме пленок Байдена-Порошенко. Именно Офис президента требовал от меня присутствия на пресс-конференции, где Деркач опубликовал те самые пленки. И сейчас для аферистов с Банковой я напоминаю, что от участия в этой афере, я отказался».

Так что теперь окружению Зеленского, все еще надеющемуся на животворящий звонок президента США в Киев, придется объяснять ответственным за Украину в администрации Байдена много разных неприятных моментов.

А пока суть да дело, экс-слуга решил сосредоточиться на том, что у него получается лучше всего – на «минусовке» действующей власти. Говоря проще – черном пиаре лично Зеленского. С этой целью было обьявлено о том, что «бывшие журналисты с 1+1, ныне депутаты областного совета запустили YouTube-канал Дубина.ТБ. Проект, где нещадно будут бить дубиной по украинской коррупции». Самого же опального нардепа «пригласили стать постоянным колумнистом в рамках проекта». То есть, Дубинский вернулся в привычное ему амплуа разоблачающей «говорящей головы».

Уже первые выпуски этого Дубина.ТБ продемонстрировали так сказать, генеральную линию. Это – огонь по штабам. Пока еще не шквальный. Так, один из выпусков был посвящен поросшему быльем делу Гонгадзе и делу пострадавшего от Кучмы экс-нардепа Ельяшкевича.

Оказывается, в Европе о нем еще помнят, и недавно в ПАСЕ поднимали вопрос о невыполнении Украиной взятых на себя постановлением Верховной Рады Украины еще от 2002 года обязательствах по расследованию данных дел. Таким образом, Украина не исполняет свои международные обязательства уже девятнадцатый год. Теперь же это дело названо «рубиконом для президента Зеленского».

Параллельно Дубинский режет правду-матку на 1+1. Где, на ток-шоц «Право на власть» рассказывает о том, зачем ахметовскому Шмыгалю понадобилось продавать Нафтогаз. Критикует драконовский закон о медиа, называет окружение Зеленского «аферистами с Банковой». Рассказывает обывателям о тайных встречах на Мальдивах Арахамии с одесским олигархом Кауфманом, в пользу которого недавно размыли государственную долю акций одесского аэропорта. Рассказывает в деталях о мутных схемах пополнения партийной кассы «Слуг народа» от афер табачного монополиста «Тедис» бизнесмена Бориса Кауфмана и афер с НДС одесского контрабандиста Вадима Альперина.

В общем, жизнь у Бениных разоблачителей кипит, а работы – невпроворот.

Пока что отрабатываются не так чтобы совсем козырные темы, но, сложенные вместе, они способны существенно ударить по имиджу Зе, который пока еще худо-бедно держится на том факте, что в отношении лично президента не звучало ни одного обвинения в воровстве. Хотя Зе-бояре погрязли в этом воровстве уже по самые уши.

Дубинский, а косвенно и стоящий за ним в тени Коломмойский, показывают, что в долгу не останутся и продолжат воевать с Зеленским и его Офисом, используя все имеющиеся в их распоряжении медийные площадки.

Учитывая известную «гавкучесть» опального нардепа, можно предположить, что медийную войну он у Зеленского все-таки выиграет. Вот, правда, президентский Офис может враз поломать эту игру, зайдя с бесспорных козырей. Это, если оправдаются ожидания тех, кто спит и видит, как Игоря Коломойского сажают под присмотром людей из СБУ на самолет в один конец – до Нью-Йорка.