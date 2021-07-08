Бородатые женщины. Таланты и поклонники

08.07.2021, Москва, Александр Ростовцев

В советское время многократно цитировалась ленинская фраза «Искусство принадлежит народу и должно быть понятно массам». Его источником была мемуарная заметка Клары Цеткин, опубликованная в переводе с немецкого в мартовском номере журнала «Коммунист» за 1924 год.

Прошло не так уж и много времени, и в среде деятелей советской культуры, привыкшей к мощной поддержке государства и частично возомнившей о себе невесть что, стали возникать деятели культурки, которые уже не очень хотели создавать искусство для народа, а чтобы искусство существовало ради самого искусства. Как вещь в себе. Для начала.

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В наше время искусство принадлежит вообще непонятно кому, а массово оседлавшие культурку деятели на страницах газет гундят сплошь о новаторстве, нонконформизме, избавлении от штампов, но на деле исповедуют несложные идейки, вроде «пипл схавает» и «из искусства шубы не сошьёшь, но оборотистому человеку на нём можно неплохо навариться».

Доказательством тому служит мутный поток изначально провальных киноподелок, поставленная на конвейер телесериальная жеванина, отупляющие ток-шоу и вездесущий КВН во множестве вариаций.

Особой пикантности псевдокультурному процессу в России придаёт ряд обстоятельств: бракоделы и вахлаки от культуры почему-то поставлены вне досягаемости «всеисцеляющей невидимой руки рынка», и провал за провалом парадоксальным образом только укрепляет их материальное и общественное положение. Более того, основным источником финансирования для халтуртрегеров является государство, при том, что сами халтуртрегеры зачастую являются открытыми врагами этого государства.

Представить подобное положение дел в бездуховном Голливуде просто немыслимо!

Апофигеем культурной и общественной жизни стало дело «элитарного» режиссёра, а на деле обыкновенного воришки и жулика Кирилла Серебренникова, возглавлявшего до недавнего времени вертеп «Гоголь-моголь-центр».

Получив за хищение казённых 128,9 млн рублей три года условно, трёхлетний испытательный срок и детский штраф в 800 тыс рублей, Серебренников обделался лёгким испугом и сошёл со сцены – отмываться и лечить расшатанные судебным процессом нервишки.

Свято место, однако, пусто не бывает. На подмостках, очищенных от присутствия Серебренникова, похоже, зажглась новая коптящая звезда – очередной деятель культурки и одновременно муж Ксении Собчак Константин Богомолов.

Следует заметить, что даже между этими сортами г-на существует серьёзное различие. И если Серебренников духоподъёмно и задорого ваял фекалии в стенах неформального притона «Гоголь-моголь-центра», то Богомолов чьим-то попустительством выбрал полигоном для своих постмодернистских экскрементов Театр на Малой Бронной.

Совсем недавно мы были свидетелями «шедевральных» постановок. Мы уже сообщали, как по российским театрам чёсом прошёл спектакль во славу ВСУ, где на сцене сначала актёры угощались жареной картохой под сало с квашенной капустой, а затем, в фойе, заценить «дары Украины» могли и зрители.

В спектакле «Женитьба» по Гоголю в театре «Модерн» не так давно звездила Лолита Милявская, которая сама по себе пробитое днище – вне зависимости от области применения.

По заявлению отдельных фанатов, Милявская играла так хорошо, что местами даже «затмевала профессиональных актёров», но это, скорее, говорит не об актёрском даровании Лолиты, вершиной которого является клип «За пивом», а о профессиональном уровне актёров новой школы, по которым давно плачет корзина с гнилыми помидорами.

Зрители об участии Лолиты в спектакле “Женитьба”

Во МХАТ скандальный худрук Бояков поставил пьесу о молодом Сталине, в которой истерила раскрученное «Домом-2» никто по имени Ольга Бузова.

Мои московские друзья, неизлечимые театралы, ради энтомологического интереса посетили спектакль и в один голос заверили, что Оля – далеко не самое ужасное, что было в постановке.

Что ж, охотно верю. Как говорят в таком случае американцы, «bad acting is bad directing», а «директинг» в данном случае – худрук МХАТ Бояков, при котором театр, по меткой характеристике Народной артистки СССР Татьяны Дорониной, превратился в «хулиганский, извращенный, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган».

Впрочем, останавливаться на достигнутом «театральные деятели искусств» не намерены и градус хайпожорства будет повышаться. Почтеннейшую публику ждёт очередное шапито со сросшимися близнецами, хвостатыми мальчиками и женщинами-собаками.

Вышеупомянутый муж Собчак (что само по себе диагноз) Богомолов приглашает на роль Раневской в пьесе «Вишнёвый сад» выписанного из Казахстана трансгендера «Наталью Максимову».

трансгендер “Наташа Максимова”

Спрашивается, зачем? Трансгендеры, особенно из Казахстана, отличаются какими-то особыми талантами, занятыми в спектаклях по русским классическим произведениям? Это вряд ли. Трансгендеры на подмостках – часть формулы современного успеха среди узкого круга ценителей – «пипл хавает» и «оборотистый человек может сделать на культурке неплохой гешефт».

Что мы имеем сказать по этому поводу?

Мы живём в свободной стране, где у людей есть (в том числе) право самовыражаться. Но! Самовыражаться подобным образом следует в специально отведённых местах и сугубо за свой счёт.

А вот тут-то и зарыта собака. Академические МХАТ и Театр на Малой Бронной – совершенно не те места, где хайпожоры от культурки могли бы тешить своё раздутое эго. Там, где культуру уважают, место Лолиты, Бузовой, талантливых трансгендеров, Богомолова, Боякова, Серебренникова и иже с ними – водить обезьяну где-нибудь в ночном клубе для сутенёров, который приличные люди обходят огородами, или в хрестоматийном ярмарочном балагане, подобно легендарному Остапу Бендеру показывать грудастого монаха, выдавая его за каприз природы – бородатую женщину.

Хуже всего, что всем этим сутенёрско-трансгендерным развлечениям не просто отведено место на лучших театральных площадках страны, но они также щедро оплачиваются из государственной казны и, стало быть, из наших с вами карманов.

Если взглянуть на данные о государственных субсидиях, выделенных за последние годы федеральным государственным бюджетным учреждениям МХАТ имени М. Горького и Театр на Малой Бронной, то в глаза бросаются суммы в 200, 400 миллионов и даже в миллиард с гаком рублей.

Простите за нескромный вопрос: вам денег тупо некуда девать в стране, где проблем не счесть?

Мало сказать, что при виде подобного безобразия рука тянется к навозным вилам. То, что нам предлагают под видом искусства – это не искусство, и даже не его суррогат, а средневековый вертеп со скоморохами.

Искусство – это то, что нас возвышает, пробуждает в нас всё самое лучшее, зажигает творческую искру. Теперь мы дожили, что в стенах прославленных театров, некогда знавших прекрасных мастеров культуры, актёров, драматургов, оформителей поселилось крапивное семя, нацеленное на люмпенизацию населения и прочие «души прекрасные порывы» за государственные деньги. Слово «души», в данном случае, глагол.

Надо ли говорить, что современная российская культура народу не принадлежит и совершенно непонятна массам?

Ну так что, управление культуркой само, без принуждения возьмётся наводить порядок в возглавляемом им же хайпожорском бардаке, или таки дождётся, когда кинотеатральные критики снизу возьмутся за наведение порядка навозными вилами? Терпение – оно ведь не безграничное…