Боротьба триває! «Крым, как Прибалтика, отойдёт после распада России» – экс-офицер НАТО – украинцам

Непризнанный международный статус Крыма якобы поможет Украине вернуть полуостров «после развала России».

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил бывший представитель НАТО в РФ, капитан I ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Балтийские страны, Советские балтийские республики никогда не были признаны частью Советского Союза, но они были частью Советского Союза, пока Советский Союз не развалился.

Чего бы я хотел, это когда Россия развалится на несколько частей, Крым отойдет от неё, как балтийские страны отошли от Советского Союза, и получит свой признанный международный статус, как часть Украины. А Украина уже будет решать, дать им какую-то там федерацию, или нет.

Но опять же, его так заплодили россиянами, что это будет тоже сложность», – жаловался Табах.