Боровой: Байден готов сдать Украину Путину

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Администрация президента США Джо Байдена уже ведет переговоры о заключении перемирия с Россией на Украине.

Об этом в интервью украинскому ютуб-каналу «Политико» заявил беглый российский оппозиционер Константин Боровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина переходит в новую ситуацию. США и Запад настаивают на замораживании конфликта. Это было с самого начала, Байден и демократическая администрация находились в договорных отношениях с Путиным. В первых планах было отдать Украину Путину так же, как Крым. Но не удалось – героическое сопротивление народа. Но сегодня эта администрация не хочет допустить разгрома Путина, прекращения агрессивной политики России. Именно с этим связана такая капельная помощь вооружением. Сегодня очень интенсивно идут переговоры о замораживании конфликта», – сказал Боровой.

По его словам, на начальном периоде США вынужденно поддерживали Украину, потому что боялись раскола в НАТО, но сейчас ситуация изменилась, и Байден начал продвигать в Альянсе якобы интересы Путина.

«Приходится ожидать жестких условий для Украины и Зеленского, в результате которых Украина, по-видимому, вынуждена будет заключить перемирие, временное соглашение о замораживании конфликта. Давление очень сильное. Я очень хорошо понимаю Зеленского, который пытается противостоять этому напору, выкручиванию рук», – сказал Боровой.

Он полагает, что проводить контрнаступление для Украины в условиях нехватки западного оружия «самоубийственно».

«Россия продолжать войну может долго. Есть запасы, есть производства снарядов, например, которое опережает по количеству США. Замораживание конфликта оптимально для Путина. Это то, он добивался. Желания остановить его у западного сообщества нет, потому что считается, что очень высокие риски при этом возникают, связанные с расширением конфликта и подключением ядерной составляющей», – сказал Боровой.