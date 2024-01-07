Боровой: «Байден коварно предал Украину, настоящий союзник Киева – Трамп»

Президент США Джо Байден и его команда жестоко предали Украину, в самый тяжёлый момент прекратив поставки вооружения.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил беглый российский либерал Константин Боровой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поддержка со стороны Демократической администрации [президента США], на которую, к сожалению, молится администрация Зеленского, она не честная. Байден заинтересован в проигрыше Украины, он не заинтересован процессами дезинтеграции в России, они считают это опасным.

Поэтому, на самом деле, Украина сражалась все эти два года не только с Путиным, но ещё и с Демократической администрацией, которая помогала Путину, находясь с ним в договорных отношениях.

То, что микроскопическая и капельная помощь осуществлялась, это было следствием давления союзников по НАТО, которые сами помогали Украине, и настаивали, чтобы США помогали.

И то, что Зеленский на пресс-конференции говорил: «Мы надеемся, что помощь от США будет осуществляться» – это какие-то наивные надежды, а не способ действия политика», – сказал Боровой.