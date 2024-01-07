Боровой: «Байден коварно предал Украину, настоящий союзник Киева – Трамп»

Вадим Москаленко.  
07.01.2024 21:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 522
 
Дзен, Колониальная демократия, США, Украина


Президент США Джо Байден и его команда жестоко предали Украину, в самый тяжёлый момент прекратив поставки вооружения.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил беглый российский либерал Константин Боровой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Джо Байден и его команда жестоко предали Украину, в самый тяжёлый момент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Поддержка со стороны Демократической администрации [президента США], на которую, к сожалению, молится администрация Зеленского, она не честная. Байден заинтересован в проигрыше Украины, он не заинтересован процессами дезинтеграции в России, они считают это опасным.

Поэтому, на самом деле, Украина сражалась все эти два года не только с Путиным, но ещё и с Демократической администрацией, которая помогала Путину, находясь с ним в договорных отношениях.

То, что микроскопическая и капельная помощь осуществлялась, это было следствием давления союзников по НАТО, которые сами помогали Украине, и настаивали, чтобы США помогали.

И то, что Зеленский на пресс-конференции говорил: «Мы надеемся, что помощь от США будет осуществляться» – это какие-то наивные надежды, а не способ действия политика», – сказал Боровой.

По его мнению, Демократическая партия США всегда была тайным союзником Владимира Путина и врагом Украины.

«Демократическая администрация и Джо Байден жестоко и коварно предали Украину, в самый тяжёлый момент прекратили всякую военную помощь. Они были против военной помощи Украине до начала войны, только Трамп начал поставлять смертельное оружие и противотанковые снаряды.

А при Обаме поставка смертельного оружия была категорически запрещена. Именно поэтому Демократическая администрация способствовала Путину при захвате Крыма – Украине нечем было защищаться. И это был результат действий Демократической администрации», – подытожил Боровой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть