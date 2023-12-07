Боровой пророчит «полную оккупацию» Украины

Украина находится в очень опасной ситуации и может полностью утратить государственность.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил бежавший в США российский либерал Константин Боровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боровой отмечает, что Россия за последнее время произвела и продолжает производить большое количество оружия, которое будет использовано в наступлении уже в ближайшее время.

«Мы сегодня находимся в очень опасной ситуации. Если проанализировать действия, которые совершает Россия, эта мобилизация во всех смыслах – и человеческая, и перестройка на военный лад. Это все может закончиться полной оккупацией Украины…

Путин, как беременная слониха, производит колоссальное количество оружия, он не может не использовать это оружие, оно производится не для склада. Это значит, что в интервале от сегодняшнего дня до марта-апреля эти военные действия начнутся. Дальше будет распутица, будет сложно начинать. И это будут действия в условиях, когда не перекрыто небо Украины», – заявил Боровой.