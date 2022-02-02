Боррель: Европу напугали намёки России на прекращение поставок нефти и газа

02.02.2022  22:51 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Газ, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Нефть, Общество, Политика, Россия, Скандал, Энергетика


Евросоюз якобы получал от России «знаки» о прекращении поставок нефти и газа.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз якобы получал от России «знаки» о прекращении поставок нефти и газа. Об этом...

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«Да, такие знаки были. И это-то нас и обеспокоило, но пока что все ограничивается словами и намерениями. Я считаю, что мы должны всячески способствовать деэскалации ситуации. Мы не должны драматизировать и должны отдавать себе отчет в том, что происходит, но не нагнетать еще большее напряжение посредством заявлений или действий. Мы в режиме разубеждения и предотвращения и пытаемся найти дипломатические каналы, чтобы прийти к мирному решения конфликта любого рода», – сказал Боррель.

При этом он категорически отказался возлагать какую-либо ответственность на Россию за рост цен на газ, который наблюдается сейчас в Европе.

«Нет-нет-нет. Конечно же, мы не можем обвинять Россию в росте цен на газ. Это последствие объединения сразу нескольких факторов. Восстановление экономики во многом подтолкнуло спрос, а зима не была особенно благосклонна к производству возобновляемых энергоресурсов. Лето и зима были безветренны, и производство энергоресурсов сократилось.

Несколько атомных реакторов в Европе были отправлены на техническое обслуживание, поэтому их производительность также снизилась. А Китай запрашивает очень много газа. Поэтому рынок напряжен. Конечно, это не вина России, но можно было бы ожидать, что в такой напряженный для рынка момент Россия как крупный поставщик могла бы внести свою лепту, чтобы сбалансировать рынок, увеличив объемы поставляемого газа. Этого не произошло», – вставил шпильку Боррель.

Он считает, что до перехода к зеленой энергетике Европе будет непросто отказаться от российского газа, который составляет 40% в энергобалансе Старого Света.

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