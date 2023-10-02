Боррель, глядя на Кулебу, рассказал о «получленстве» Украины в ЕС

Вадим Москаленко.  
02.10.2023 21:20
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Дипломатия, ЕС, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


В неудобную ситуацию попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, которых журналисты буквально припёрли к стенке вопросами о полноценности будущего членства Украины в ЕС.

Оправдываться чиновникам пришлось на совместной пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В неудобную ситуацию попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель Евросоюза по...

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Кулебу попросили конкретизировать слова премьер-министра Шмыгаля о том, что «Украина не будет принимать членство в ЕС второго сорта».

«Означает ли это, что нам выдвигают какие-то предложения, которые являются неприемлемыми, и если да, то как мы на них реагируем?», – спросил журналист.

«Сейчас мы внимательно следим за теми предложениями, которые обговариваются на уровне ЕС и доказываем своё видение, у нас нормальный диалог по этому поводу. Что касается вашего вопроса, нам никаких предложений не делалось, однако могу зафиксировать, что Украина является первосортным государством, поэтому ничего, кроме первосортного членства нас не устраивает», – обнаглел Кулеба.

Однако зал не удовлетворил ответ киевского министра.

«По информации издания «Politico», Франция и Германия подавали такие предложения, чтобы Украину принимать в ЕС на правах неполного членства. Обговаривается ли это сейчас, поскольку Шмыгаль заявил о том, что Украина не согласится на такие условия. Идёт ли об этом речь, или эту идею откинули?», – спросила журналистка.

Кулеба запротестовал, что уже отвечал на этот вопрос и попросил помощи у Жозепа Борреля.

«Я не знаю, откуда эти идеи идут, из «Politico»? Я не знаю, откуда это идёт. Это неправда! Кто говорил о каком-то получленстве, членстве на 25% – членство есть членство! И точка. Как ещё мне сказать? Хотите, я повторю: членство есть членство, и точка», – выручил Кулебу Боррель.

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