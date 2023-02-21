Боррель: Мы готовим 30 тысяч ВСУшников. Но этого недостаточно

Игорь Шкапа.  
21.02.2023 17:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Страны западного блока должны усилить свою военную поддержку киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил на брифинге в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Страны западного блока должны усилить свою военную поддержку киевского режима. Об этом, передает корреспондент...

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По его словам, в ЕС «создали инструмент мира», который предоставляет Украине помощь.

«Мы сейчас запускаем чрезвычайно важную учебную программу. В конце этой программы мы научим более чем 30 тысяч украинских солдат. Но все равно этого не хватает», – сказал еврочиновник.

Обращаясь к присутствующему зедесь главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, он призвал ускорить военную помощь Украине.

«Сегодня особенно – боеприпасы, завтра – вооружения, чтобы удовлетворить все ваши потребности. И я думаю, что это заседание дало лучшую координацию наших усилий, чтобы мы продолжали это объединено и эффективно», – резюмировал Боррель.

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