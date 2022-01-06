Боррель назвал Украину «Европой» и заявил, что времена «Ялты» прошли

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Новости Украины

Вопрос безопасности Европы может касаться в первую очередь украинцев и европейцев, но не России.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе совместной с главой МИД Украины пресс-конференции во время визита на Луганщину, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина и ЕС едины в том, что Россия не имеет права делить Европу на зоны влияния и определять, куда, как, когда может расширяться Евросоюз, и какой характер отношений будет между Украиной и ЕС. Это отношения исключительно Киева и Брюсселя, и Москва не имеет в этом никакого права голоса», – сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, Жозеп Боррель дал понять, что Москва должна спокойно относиться к тому, что происходит у российских границ.

«Были представлены два соглашения, в которых Россия говорит о безопасности в Европе. Но сейчас уже не времена «Ялты», и разграничения сверхвлияния – это уже не вопрос 2021-2022 годов. Вопрос безопасности Европы и безопасности Украины, так как Украина является частью Европы – это вопрос, который касается в первую очередь украинцев и европейцев», – заявил Боррель.