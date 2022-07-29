Боррель не верит, что Россия способна оставить Европу без газа

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Новости Украины

Если бы Москва хотела оставить Европу без газа, то сделала бы это летом.

Такое мнение высказал Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель рассказал в эфире испанского телеканала La Hora de La 1

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Боррель считает, что если Москва хочет полностью прекратить поставки газа, как опасаются в ЕС, она бы сделала это сейчас, летом, до того, как европейские страны пополнят свои запасы, не дожидаясь осени или зимы.

«Мы решили, что собираемся избавиться от слишком большой энергетической зависимости от России: сначала от угля, потом нефти, газа с более длительными сроками адаптации. Мы собираемся это сделать, и Россия это знает», – сказал Боррель.

Верховный представитель призвал продолжать поддерживать киевский режим оружием и товарами в «войне на истощение» против России.

«Если мы хотим, чтобы она (Украина – Ред.) сопротивлялась, мы должны продолжать это делать, потому что Путин уверен, что западные страны устают. Общественное мнение говорит: «это нормально, мы не хотим терпеть войну, которая не наша», но это также наше, и мы должны продолжать поддерживать Украину, оставляя открытыми дипломатические каналы для прекращения огня и переговоров», – уговаривает испанцев чиновник из Брюсселя.