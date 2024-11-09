Боррель подбадривает бандеровцев: ЕС даёт вам больше денег, чем США. А что решит Трамп – ещё неизвестно

Украине нужно сосредоточить усилия на боевых действиях против России, не обращая внимания на итоги президентских выборов в США. Новая администрация Дональда Трампа придет к власти еще только в следующем году, но в любом случае большая часть денег на нужды ВСУ поступает не от американцев, а из Евросоюза.

Об этом во время визита в Киев заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«27 июня мы подписали Совместное обязательство Европейского союза и Украины по обеспечению безопасности. Это долгосрочное обязательство 27 государств-членов оказывать широкую поддержку во всех сферах военной, финансовой, военной и политической помощи в течение 10 лет. Это обязательство остаётся в силе. Но, конечно, ещё слишком рано делать поспешные выводы о том, что может предпринять администрация, которая ещё не сформирована — она ещё не сформирована, и на это уйдёт ещё два месяца. И я не могу строить догадки на этот счёт. Что я могу сказать, так это то, что наши обязательства в сфере безопасности остаются в силе и что наши действия были очень важны, даже важнее, чем действия США. Потому что, если сложить все виды поддержки Украины, военную, гражданскую, гуманитарную, финансовую, мы из Европейского союза предоставили Украине 122 миллиарда долларов помощи, что составляет примерно 50%, 47%, если говорить точно, от всей поддержки, которую получила Украина. 47% мировой поддержки приходится на Европейский союз, в то время как доля США составляет около 40%. Поэтому я не хочу строить догадки. Я не могу предсказать, что будет делать администрация, которой ещё нет, и тем более определить, каким может быть ответ Европейского союза на то, что сегодня не является конкретным предложением от администрации, которая ещё не работает. Но 122 миллиарда евро поддержки от Европейского союза, 47% от всей мировой поддержки, — это деньги, поступающие из замороженных российских активов, новый кредит, одобренный «Большой семёркой», в который Европейский союз вложит 35 миллиардов. Мы почти достигли отметки в 1 миллион снарядов, которые мы предоставляем, и будем продолжать искать больше. 75 000 украинских солдат, которых обучает наша миссия, наглядно демонстрируют нашу решимость поддерживать Украину», – сказал Боррель.

В то же время, он уклонился от ответа на вопрос, когда страны ЕС направят своих военных инструкторов, чтобы натаскивать солдат ВСУ уже на украинской территории.

«Что касается вашего конкретного вопроса о тренировочной миссии на территории Украины, то да, я до сих пор не достиг консенсуса между государствами-членами, чтобы выполнить эту просьбу, но это не мешает тренировочной миссии продолжать делать то, что она делает, как я уже упоминал, — 75 000 солдат: уже 60 000 и ещё 15 000 до зимы. Это не оборонительная миссия. Мы стараемся обучать украинских солдат как можно ближе к украинской границе, но это не оборонительная миссия как таковая. Это можно делать где-то в другом месте. И именно это мы и делаем. На данный момент нет единого мнения о том, чтобы делать это на украинской территории. Я не могу исключать, что это произойдёт, но моя задача — попытаться сделать так, чтобы миссия сработала, и увеличить количество обученных украинских солдат, потому что я лично знаю, что солдату, отправленному на передовую без надлежащей подготовки, будет трудно выжить. Нужно не только отправлять солдат, но и хорошо обученных и экипированных солдат, чтобы выиграть войну», – разглагольствовал Боррель.