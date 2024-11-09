Боррель приехал в Киев: «Надо бить Россию даже после победы Трампа»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава евродипломатии Жозеп Боррель прибыл в Киев, где озвучил специальное заявление о намерении Евросоюза поддерживать Украину в войне против России даже после победы Дональда Трампа в США.

«Это визит с чёткой целью, приуроченный к заседанию Совета Европейского союза в Будапеште и состоявшийся после выборов в США. Чёткая цель этого визита — подчеркнуть поддержку Украины со стороны Европейского союза. Эта поддержка остаётся неизменной. Эта поддержка абсолютно необходима вам, чтобы продолжать защищаться от российской агрессии», – объявил один из главных «ястребов» ЕС.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Боррель подеркнул, что Украина должна бить по России.

«Вы не можете вести войну без боеприпасов. Вы не можете вести войну без необходимых вам военных мощностей. И я постоянно настаивал на том, чтобы их было больше и чтобы они были быстрее. Это был мой постоянный призыв. Мы должны делать больше и быстрее. И это по-прежнему так. Мы должны делать больше и быстрее. Больше военной поддержки, больше возможностей для обучения, больше денег, более быстрые поставки, а также разрешение наносить удары по военным объектам противника на его территории. Недостаточно просто остановить стрелы, нужно атаковать лучников», – сказал еврочиновник.

«Нам нужны более быстрые поставки и меньше самопровозглашённых красных линий», – добавил Боррель.

По его словам, участие в конфликте вокруг Украины теперь расширяется на Азию.

«Теперь Путин призвал северокорейских солдат на войну. Они там. Они у ваших границ. Расширение военного сотрудничества между Россией и так называемой Корейской Народно-Демократической Республикой, Северной Кореей, демонстрирует дальнейшую глобализацию этой войны. Я только что посетил Японию и Южную Корею, чтобы обсудить, как усилить давление на Северную Корею, но я боюсь, что участие Северной Кореи [в этой войне] — это факт, и оно может только усилиться, если мы не окажем на Северную Корею серьёзное давление. Кроме того, безопасность Южной Кореи зависит от Украины и здесь тоже обеспечивается. Мир и безопасность во всём мире зависят от того, как идёт война здесь, на Украине, против Украины», – разглагольствовал Боррель.

По его словам, «Путин не хочет вести переговоры и не будет вести их, если его к этому не принудят».

«Мы уже обучили 60 000 украинских солдат, а к концу зимы их число достигнет 75 000», – пригрозил Боррель.