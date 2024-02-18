Боррель призвал армии стран ЕС быть готовыми к мобилизации

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Страны ЕС, «наконец», проснулись после долгого процесса молчаливого разоружения и возрождают военную индустрию, и надо быть готовыми к тому, что для этого понадобятся значительные средства.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наконец-то все проснулись. Мы очень долго занимались молчаливым разоружением в Европе, потихоньку мы теряли наш военный потенциал. Сейчас мы начали его увеличивать, в год военный потенциал увеличился на 40 процентов. Ещё недостаточно, но мы начали уже идти в этом направлении. Мы не будем играть какой-то значительной политической роли, если у нас не будет возрождена военная индустрия. Оборона – это дело членов ЕС, потому что именно у членов ЕС армия и военный потенциал. Мы должны повысить нашу координацию, и мы должны иметь возможность мобилизировать наших военных, когда это необходимо. При мне было запущено семь военно-гражданских миссий в области общей политики, а мой предшественник запустил только одну. В следующем месяце будет в Красном море следующая по свободе навигации. Так что мы геополитический игрок, и нам для этого нужны средства, нам нужны очень основательные оборонные возможности», – заявил Боррель.