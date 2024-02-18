Боррель призвал армии стран ЕС быть готовыми к мобилизации

Константин Серпилин.  
18.02.2024 22:10
  (Мск) , Мюнхен
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС


Страны ЕС, «наконец», проснулись после долгого процесса молчаливого разоружения и возрождают военную индустрию, и надо быть готовыми к тому, что для этого понадобятся значительные средства.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны ЕС, «наконец», проснулись после долгого процесса молчаливого разоружения и возрождают военную индустрию, и...

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«Наконец-то все проснулись. Мы очень долго занимались молчаливым разоружением в Европе, потихоньку мы теряли наш военный потенциал. Сейчас мы начали его увеличивать, в год военный потенциал увеличился на 40 процентов. Ещё недостаточно, но мы начали уже идти в этом направлении. Мы не будем играть какой-то значительной политической роли, если у нас не будет возрождена военная индустрия.

Оборона – это дело членов ЕС, потому что именно у членов ЕС армия и военный потенциал. Мы должны повысить нашу координацию, и мы должны иметь возможность мобилизировать наших военных, когда это необходимо.

При мне было запущено семь военно-гражданских миссий в области общей политики, а мой предшественник запустил только одну. В следующем месяце будет в Красном море следующая по свободе навигации. Так что мы геополитический игрок, и нам для этого нужны средства, нам нужны очень основательные оборонные возможности», – заявил Боррель.

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