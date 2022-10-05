Боррель: Россия вернёт Украине все земли и будет платить репарации

Новости Украины

Контрнаступление ВСУ вдохновляет ЕС и далее помогать Украине в борьбе с Россией и её имперской сутью, впрочем, оставаясь на дистанции.

Об этом на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге говорили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны объяснять европейцам, что наша поддержка Украины – не только из-за того, что мы им сочувствуем. Мы должны понимать, что то, что происходит на Украине, тесно связано с тем, что может быть с нами, это наше будущее. Да, уважаемые, на Украине решается наше будущее, поэтому очень важно так, как мы и ранее делали в Европе, мы должны отказаться от имперских направлений России, сделать так, чтобы она сама от этого отказалась», – призвал Боррель.

«Нам необходимо обеспечить мир, и для этого необходимо, чтобы Украина полностью завладела своими территориями, чтобы Россия взяла на себя ответственность как политическую, так и моральную ответственность за эту войну, а также заплатила за восстановление Украины. И это, и другое должно быть нашей целью. Поэтому санкции, поэтому есть военная помощь, поэтому существуют наши дипломатические усилия. Мы и далее должны работать в этих трёх направлениях безошибочно. Сегодня не время, когда мы должны сомневаться, мы должны и дальше поддерживать Украину», – добавил глава дипломатии ЕС.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен отметила, что после успехов ВСУ на фронтах Киев стал безопасным городом.

«Эта война входит в новую фазу. ВСУ сообщают о впечатляющих успехах на поле боя. Мы видим счастливых людей, которые встречают украинских военных. Я три недели назад была в Киеве и увидела, что жизнь возвращается. И лишь мужество украинского народа сделало это возможным. Однако я думаю, что и вклад ЕС тоже что-то значит. Теперь мы должны идти тем же курсом, помогать украинцам противостоять захватчикам и поддерживать Украину – это единственная возможность сдержать Путина. Мы должны оставаться на дистанции и сигнализировать нашим украинским партнёрам: мы будем с вами столько, сколько понадобится», – сказала фон дер Ляйен.