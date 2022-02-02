Боррель: Санкции – это просто гипотеза

Введение санкций Евросоюза против России носит гипотетический характер.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкции – это просто гипотеза, и мы не будем принимать никаких санкций превентивного характера. Но если будет иметь место военная агрессия против Украины, нам придется реагировать.

Это просто подготовка, чтобы быть готовыми встретиться с такой перспективой. Санкции будут направлены главным образом на представителей российских властей. Но если нам придется применить экономические санкции, они ударят по ключевому стратегическому сектору российской экономики. Однако мы были бы очень рады, если бы нам не пришлось это делать», – сказал Боррель.