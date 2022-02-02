Боррель: Украина даже не кандидат на членство в ЕС

Украина не может стать членом Евросоюза, поскольку не является даже кандидатом. О

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде, чем стать членом, она должна стать кандидатом. И по состоянию на сегодня она еще не кандидат. Если вы не кандидат, вряд ли вы можете стать членом.

Я знаю, что в мысленных установках и в планах на будущее многих украинцев есть желание вступить на европейский путь, принятие европейских подходов к тому, что представляет собой Европейский Союз с точки зрения образа жизни, политических прав, рыночной экономики. И это вполне оправданное стремление. Но пока при том, что Украина – один из важнейших наших стратегических партнеров, и с Украиной у нас есть самое сильное и всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве, я не могу назвать Украину кандидатом, потому что это не так.

Она не кандидат, но она самый важный наш стратегический партнер», – сказал Боррель.