Боррель в Донбассе бился об заклад, что ЕС остаётся в мировой игре

10.01.2022  20:04 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Решение по Донбассу будет принято до 2024 года, и большой вопрос – будет ли это решение «проукраинским».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический аналитик Руслан Бизяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение по Донбассу будет принято до 2024 года, и большой вопрос – будет ли...

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«Фактически ЕС выходит на развилку – что дальше, он становится субъектом мировой геополитики или он остаётся объектом мировой геополитики, за которого будут решать сильные мира сего? Отсюда и понятна истерика Борелля и его желание приехать на Донбасс.

Показать, что ЕС остаётся в большой игре, как это говорят в политике. Насколько хватит для этого инструментов, это второй вопрос. Потому что хотеть и мочь – это две разные вещи», – отметил он.

«Судя по тому, как развивается ситуация, я думаю, что до конца этого политического цикла мы увидим какое-то решение по Донбассу. Будет ли это решение устраивать всех? Будет ли это решение, как у нас говорят, проукраинским? Большой вопрос. Но решение до 2024 года какое-то будет, потому что 2024 год – это президентские выборы в России, это выборы в США, это выборы в Украине», – заявил Бизяев.

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