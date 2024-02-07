Боррель в Киеве: Россия должна перестать существовать – постарайтесь это сделать

Украинцы должны гордиться своими «успехами» и продолжать наносить России максимальный ущерб, потому что конечной целью является ликвидация РФ.

Об этом в ходе выступления в Верховной раде заявил представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Эта блокада зерновых, она была прекращена не из-за договоренности, а из-за того, что вы смогли это сделать. Кроме того, достигли за счет путей солидарности. И ваши люди, они продолжают защищать, продолжают сражаться, демонстрируя огромную изобретательность», – сказал Боррель.

«Давайте посмотрим на реальность. Россия не добилась прогресса на поле боя в 2023 году. Сухопутные войска, ваши войска успешно подорвали доминирование России в воздухе. Вы прекратили блокаду Черного моря, вы заставили Россию вывести подавляющее большинство своего флота из оккупированного Крыма, вы возобновили экспорт зерновых.

Также он фактически признал бандеровскую версию истории о «древней Украине» и потребовал уничтожения Российской Федерации.

«Пока политическая система России будет оставаться такой, какая она есть, она будет оставаться авторитарной, националистической и, к сожалению, насильственной.

И никто не знает это лучше вас, украинцев, потому что на протяжении веков вы оказывались на острие этого русского империализма, вас называли там малороссами, этак как колониальные державы – как сказали, вас морили голодом во время Голодомора или депортировали в Сибирь.

Вы, уважаемый господин спикер, продемонстрировали мне карты еще 1660-го, XVII века, где четко можно увидеть украинскую территорию. Мы видим репрессии языка, притеснения, мы видим также принудительное усыновление тысяч украинских детей для того, чтобы русифицировать и чтобы они забыли о своих украинских корнях, о своих родителях и семьях.

Но вы уже не вассал Империи, вы не объект – вы субъект, украинцы хозяева своей судьбы, и вы много раз это демонстрировали на протяжении истории», – вещал русофоб.