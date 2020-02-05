05.02.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Происшествия, Украина
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Борщ или горилка? – соцсети обсуждают «мокруху» в зале Верховной рады


Пользователи социальных сетей комментируют снимок, сделанный сегодня парламентским фотокорреспондентом Яном Доброносовым, где запечатлено мокрое пятно в сессионном зале Верховной рады.

Комментаторы гадают, пролил ли это кто-то из депутатов борщ, который планировал тайком уплетать прямо на рабочем месте, либо же разбили бутылку с горячительным. По другой версии, кому-то из народных избранников стало плохо.

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