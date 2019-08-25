25.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Д.Б., Пропаганда, Украина
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«Борщ наш!» – украинская пропаганда начала борьбу за гастрономию

Киевские пропагандисты начали кампанию по убеждению населения англоязычных стран в том, что борщ – исконно украинское блюдо, которое якобы подло украли «не имеющие своей истории» русские.

Соответствующий репортаж показали в эфире английской версии телеканала «UATV», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в эфире сюжета «Почему борщ украинский, а не русский» рассказывается, каким богатым и замечательным блюдом является «истинно украинский» борщ, после чего журналисты и эксперты в один голос развеивают «миф» о его русских корнях.

«Это культурное блюдо, которое прочно укоренилось в украинской истории, как бы Россия ни старалась его присвоить», – подчеркивают киевские пропагандисты.

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