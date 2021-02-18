Бортич у Дудя: Фальшивые лица протеста

19.02.2021, Москва, Платон Беседин

Егор Летов, со дня ухода из жизни которого сегодня, 19 февраля, исполнилось 13 лет, очень не любил сытых. И сытым категорически не верил. О чём заявлял часто – в интервью и со сцены. Вот и со мной – та же история. Особенно, когда сытые поднимают вой о том, как живётся плохо. В ответ моё нутро вопиёт: «Не верю!». Всё по Станиславскому, да.

Подобную картину, краем глаза, я наблюдал в очередном интервью Дудя. На этот раз Юрий делал вдудь с актрисой Александрой Бортич, которая в определённый момент вдруг стала лицом – милым таким – оппозиции. И в России, и в Белоруссии. Дудь так и озаглавил интервью с ней: «Протесты и рок-н-ролл».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Вообще надо отметить, что сытые работают чётко. Творит оппозиционные чудеса Бортич – и вот она уже появляется в гостях у Дудя. А тот, как известно, любит подбирать с золотого пола подобное. Выходит – хм, ну так себе.

Фокус не в том, что сытые не имеют права обсуждать дела государственные, дела народные. Отнюдь. Вопрос в том, как и для чего это делать. Если не от души, если не от боли за Родину, то выходит неубедительно. Вот как с Бортич.

О чём бы это ангелоподобная девица ни говорила Дудю – всякий раз выходило нечто пафосное и комичное. «С моим обострённым чувством справедливости» – прям Лев Толстой, угу. «Никто не чувствует себя в безопасности», – и тут же пассаж про злодеев в касках. А защищать вас, Александра, простите, кто будет?

Апофеоз же наступает, когда Бортич решает поговорить о социальной несправедливости. «Кто-то строит дома на Рублёвке…». Это говорит Бортич, чей гонорар, как нам сообщил на днях Михалков, составляет 200 тысяч рублей за съёмочный день. Это говорит Бортич, которая замужем за сытой семьёй, причастной к «Единой России» и, хм, странным делам. Двуличие феноменальное. Просто феноменальное.

И да, я рекомендую понаблюдать за жестикуляцией Александры на интервью у Дудя – она свидетельствует о том, что ангелоподобная девица врёт. И врёт бесстыдно.

К сожалению, эти господа и дамы, как правило, состоят из подобного вещества – из глупости и лжи. И работают они для тех, кто такой состав охотно принимает или не способен распознать. Хомяки им верят, хомяки даже порою настолько возбуждаются, что могут поломать свои и чужие жизни. А Бортич в таком случае? Ну, уедет к свёкру из «Единой России» на дачу. Всё легко решается, когда ты замужем за сыном главы уральской компании AVS Group, и он поработал в Администрации президента.

«Иду по пустой улице, сидят челы, и мне реально стрёмно», – вещает Саша Бортич, а стыдно думающему человеку. И видео о «дворце в Геленджике» она полностью не смотрела, но знает, что всё обстоит именно так. Доказательная база – из серии «мне что восемь». Когда такие, как Бортич, рождают фразы про пустые улицы, произнося их в манере крутой чиксы с района, растягивая «а-а-а», то понимаешь, насколько пусты эти люди. Да уж, всё точь-в-точь, как в классической книге: «Не то лицо в икону вставляете».

И да, она точно актриса? Хм. Фальшивая мажорка, удачно пристроившаяся к той системе, против которой она якобы протестует. Если это – лицо протеста, оппозиции, то мне жаль протест и оппозицию. Не ждите их в России. А вот беды ждать можно. Не потому, что пустые лица оппозиции сильны – нет, они предельно токсичны.