Бортник: Арест Порошенко вероятен. Его обвинили в «торговле на крови»

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Новости Украины

Обвинения экс-президента Украины Петра Порошенко в торговле с ЛДНР — это попытка действующей власти сделать бывшего лидера государства токсичным для своего электората.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

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«То, что мы наблюдаем сегодня — это рассмотрение меры пресечения, но не рассмотрение дела по сути. Думаю, Порошенко может получить какие-то ограничения в виде домашнего ареста или даже содержания под стражей. Если ограничатся домашним арестом, это позволит изолировать Порошенко от управления своими политическими, экономическими, информационными активами и создаст серьезный кризис для его правовой команды», – сказал эксперт в интервью «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что фигурантами дела являются сотни лиц, необходимо провести сотни экспертиз и прогнозирует, что оно растянется, как минимум, до следующих президентских выборов.

Также аналитик объяснил, почему, несмотря на множество других уголовных дел против Порошенко, именно этому дали ход.

«Но текущее дело является для Порошенко наиболее токсичным в плане восприятия электоратом. Во-первых, оно связывает его воедино с Медведчуком и фактически обвиняет Порошенко в торговле на крови. То есть пока украинские военнослужащие гибли в аэропорту Дебальцево, тот занимался торговлей и финансировал так называемые ЛДНР. Учитывая, что Порошенко находится в правой политической нише, то актуализация этих обвинений сильно бьет по его рейтингу», – резюмировал Бортник.