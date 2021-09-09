Бортник: Байден не даст Украине статус стратегического союзника, но Зеленского уже понесло

09.09.2021 20:15 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинские политики продолжают добиваться предоставления Украине статуса стратегического союзника США, но для США это влечет слишком большие издержки, и поэтому Украина такого статуса не получит.

Об этом в беседе на канале «НАШ» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США чудесно понимают, что это – вопрос токсичный, и в мире вызывает гомерический смех после того, как такой же статус имел Афганистан. Во-вторых, сама стратегия администрации Байдена состоит в том, чтобы не расширять военное присутствие США за границей. Этот статус предусматривает возможность участия американских войск в поддержке своего партнера. Нет общественного мнения внутри США. Если сейчас Байден скажет, что дадут статус стратегического союзника Украине, то потом возникает резонный вопрос – а поддержит ли американский избиратель участие хотя бы одного американского солдата в войне на Донбассе? Какой будет реакция после Афганистана?», – сказал Руслан Бортник.

При этом участие США в войнах американское общественное мнение часто поддерживало, но это было раньше.

«В начале операции по Афганистану в 2001 году было 80% поддержки, многие внешние операции США общественное мнение США поддерживало», – отметил политолог.

Украинские политики будут злоупотреблять полученным статусов, и в США это понимают.

«США чудесно знают украинских политиков, они знают, что они ради того, чтобы получить пиар, полезут на пальму. Они будут постоянно требовать расширение присутствия США на своей территории, используя этот статус. С ними же невозможно договориться «давайте мы вам дадим какой-то там статус, чтобы галочку поставить, пропиариться, но мы вести себя будем аккуратно». С этими аккуратно не получится», – сказал политолог.

Кроме того, в настоящее время отношения между США и Россией нормализуются, и это – еще одна причина, по которой Украина не получит статус стратегического союзника США.

«Фактор американо-российских отношений играет принципиально важную роль. Пока идёт диалог США и России, Женевский диалог, предоставление такого статуса Россией будет трактоваться как попытка выйти и сорвать этот диалог, попытка отказа от женевских договорённостей президентов. Байдену было бы неудобно перед Путиным – договариватются два политика, два мужика пожимают друг другу руки… и пока действовать наоборот нельзя. Этот статус Украина ещё может получить в будущем, но этот вопрос снят с повестки дня, просто сегодня он вне политической конъюнктуры. И он ещё раз показал неадекватность украинских политиков, политикума в отношении того, что сегодня происходит в геополитике», – сказал Руслан Бортник.