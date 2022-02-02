Бортник: Банковая жёстко ломает президентские амбиции Кличко

02.02.2022  19:14 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Киев, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Демонстрация мэром Киева Виталием Кличко политических амбиций вызвала кризис в отношениях между ним и Офисом президента Украины, что вылилось в решение Кабмина уволить трех глав районных государственных администраций украинской столицы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Руслан Бортник, директор Украинского института политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Демонстрация мэром Киева Виталием Кличко политических амбиций вызвала кризис в отношениях между ним и...

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«Корни этого противостояния – президентские амбиции Кличко. Поскольку не получается принять закон, по которому можно было бы разделить полномочия мэра и полномочия главы КГГА и назначить на эту должность другого человека, пошли другим путем», – отметил он.

«Постепенно отрезают от Кличко ниточки управления исполнительными структурами администраций районного и городского уровней. Сначала были десятки обысков, которые парализовали городские структуры, коммунальные компании. Обыски, изъятия документов, дела в отношении руководителей – фактически заблокировали эти компании, городские структуры. Они перестали работать в системе команды Кличко, генерировать ей прибыль. Это – один этап действий в отношении Кличко.

Второй этап – в отношении госадминистраций, которые с 2020 года фактически были разделены поровну между Банковой и Крещатиком – половину руководителей в Киеве связывали с Кличко, половину – с Банковой. И этот баланс, который был сформирован между руководителем Офиса президента и командой Кличко после отставки Богдана, этим решением разрушен.

Демонстрация политических амбиций (Кличко) вызвала между ним и Офисом президента природный политический кризис, который мы сегодня наблюдаем», – заключил Руслан Бортник.

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