Бортник: Без встречи с Путиным Зеленский не сможет переизбраться

10.09.2021 08:39 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Встреча президентов России и Украины нужна в первую очередь Владимиру Зеленскому, поскольку только так он сможет показать своим избирателям, что пытается урегулировать ситуацию в Донбассе.

Об этом в беседе на канале «НАШ» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, встреча нужна по нескольким причинам.

«Самая банальная причина – это продемонстрирует успехи в мирном урегулировании. Вот, смотрите, я переговоры с Путиным веду, всё хорошо. Тема, по которой сегодня тупик, оживёт немножечко для Владимира Александровича. Это острая тема, главная тема социологических опросов. Это стратегическая тема, связанная с тем, что без нормализации отношений если не с Россией, то с Путиным переизбраться на второй срок Владимир Александрович не сможет из-за того, что Россия контролирует вопросы войны и мира. Пётр Алексеевич уже пытался переизбраться на второй срок без нормализации этих отношений.

Россия не может продвинуть своего кандидата, но она может сбить потенциально любого кандидата от власти, разрушить стабильную политическую систему», – считает Бортник.

«Россия не контролирует Украину, но в её руках сегодня находятся ключевые предохранители от ситуации в Украине, она контролирует вопрос мира и войны, пока мы не решим этот территориальный спор. На самом деле Минские соглашения были наиболее выигрышным вариантом для Украины. Пётр Порошенко сделал единственно возможное в тот момент, что можно было достигнуть. Если бы мы ухватились за эти Минские соглашения, потянули за ниточку и реализовали бы их, подписали соглашения в 2015 году, в 2021 году Донбасс был бы не такой пророссийский, как нам казалось в 2015 году. Он был бы совсем другой и там тоже бы голосовали в основном за Зеленского, скорее всего», – отметил политолог.

«Хотя, наверное, в такой ситуации переизбрался бы Порошенко – если бы он реализовал эти соглашения. И мы сегодня с Россией спокойно и размеренно говорили бы о Крыме. Мы сегодня, скорее всего, имели бы реальный план действий по членству в НАТО, были бы гораздо ближе к ЕС и НАТО, потому что мы были бы стабильной страной без войны, которая продолжает дипломатический диалог с Россией о Донбассе, развитой страной, сбалансированной страной», – сказал Бортник.