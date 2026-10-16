Бортник: Был бы у Европы свой «Старлинк» – Илона Маска давно бы послали

Вадим Москаленко.  
16.10.2026 16:30
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Европа без США может обеспечить наведение дальнобойного оружия вглубь территории России, однако совершенно беззащитна по части разведки раннего ракетного предупреждения.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Европа без США может обеспечить наведение дальнобойного оружия вглубь территории России, однако совершенно беззащитна...

Он прокомментировал вопрос, зачем Франция сейчас так демонстративно рассказывает о доле участия европейских спецслужб:

«Действительно ли Европа может перекрыть данные американской разведки в случае необходимости?».

«Нет, не может. Если бы могла, уже перекрыла бы, уже послали бы Илона Маска, ненавистного в Европе Илона Маска, который то поддерживает АдГ, то поддерживает Reform UK и всё остальное, послали бы его лесом. Европейский «Старлинк» и «Старшилд» появится в лучшем случае в 30-х годах», – ответил укро-политолог.

«Данные разведки, которые обеспечивает США, раннего ракетного предупреждения – в Европе вообще в обозримом будущем пока не могут быть компенсированы.

В части наведения на российскую территорию Европа как бы может замещать США, а в части обороны, от стратегической обороны, всё-таки нет», – добавил Бортник.

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English version :: Читать на английском Бортник: Был бы у Европы свой «Старлинк» – Илона Маска давно бы послали

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