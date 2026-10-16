Бортник: Был бы у Европы свой «Старлинк» – Илона Маска давно бы послали
Европа без США может обеспечить наведение дальнобойного оружия вглубь территории России, однако совершенно беззащитна по части разведки раннего ракетного предупреждения.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он прокомментировал вопрос, зачем Франция сейчас так демонстративно рассказывает о доле участия европейских спецслужб:
«Действительно ли Европа может перекрыть данные американской разведки в случае необходимости?».
«Нет, не может. Если бы могла, уже перекрыла бы, уже послали бы Илона Маска, ненавистного в Европе Илона Маска, который то поддерживает АдГ, то поддерживает Reform UK и всё остальное, послали бы его лесом. Европейский «Старлинк» и «Старшилд» появится в лучшем случае в 30-х годах», – ответил укро-политолог.
«Данные разведки, которые обеспечивает США, раннего ракетного предупреждения – в Европе вообще в обозримом будущем пока не могут быть компенсированы.
В части наведения на российскую территорию Европа как бы может замещать США, а в части обороны, от стратегической обороны, всё-таки нет», – добавил Бортник.
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