Бортник: Бюджет Украины работает на перекачку денег от граждан к силовикам и кредиторам

20.09.2021 20:29 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Почти половина госбюджета Украины на 2022 год будет потрачена на покрытие внешних долгов, а большая часть остальных расходов пойдет на внутреннюю безопасность.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом этот бюджет – это брат-близнец предыдущего бюджета предыдущего года и позапрошлого года. Логика этого бюджета одинакова, и она, к сожалению, не будет способствовать развитию нашей страны, не будет способствовать повышению уровня жизни или привлечению каких-либо инвестиций в нашу страну. Главным источником дохода является НДС, причём, прежде всего, НДС с импорта в Украину иностранных товаров и услуг, это более 400 млрд грн. Вторым источником доходов является налогообложение физических лиц, причём планируется, что в 2022 году у физических лиц, то есть, с доходов нас с вами, заберут на 30 млрд грн больше, нежели в 2021 году, и это значительно больше индекса инфляции. Третий источник доходов – это налог на прибыль. «В 2022 году правительство планирует больше заимствовать на внутреннем рынке, и меньше на внешних рынках, меньше надеяться на помощь международных организаций. Возможно, это сигнал, что отношения с международными финансовыми организациями будут не очень хорошими», – отметил Руслан Бортник.

Расходная часть бюджета показывает приоритеты правительства – иностранные кредиторы и силовики.

«577 млрд грн, практически половину госбюджета, необходимо будет потратить на покрытие внешних долгов. 393 млрд грн – это непосредственно тела разных кредитов, 181 млрд – это разного рода проценты. Ещё 319 млрд мы планируем потратить на сектор безопасности и обороны. Но из этих 300 млрд только 131 млрд идёт на армию, а всё остальное, основная часть, идёт на внутреннюю безопасность. Тут мы видим увеличение издержек на Совет национальной безопасности и обороны, Генеральную прокуратуру и антикоррупционные структуры. Меньше получают МВД – вероятно, новый руководитель пока что не смог пролоббировать свои интересы. Немножечко меньше получают Офис президента и Верховная Рада. В первом случае это пиар, во втором – это отношения президента и Верховной Рады, которые далеко не безоблачны. Но в целом из 1200 с небольшим миллиардов издержек более 900 млрд – это издержки на погашение кредитов и на безопасность и оборону, причём безопасность занимает значительно больше, чем оборона. То есть, внутренний фронт, внутренние силовики потребляют государственных денег больше, чем армия. Это всё, что нужно знать о бюджете – его наполняет импорт товаров и услуг, доходы физических лиц, а издержки – покрываем долги или тратим деньги на армию, прежде всего, на внутренний силовой аппарат», – сказал эксперт.

Всё, что остаётся, по остаточному принципу направляется на пенсии, зарплаты, на повышение прожиточного минимума.

«За год минимальная зарплата вырастет “аж” на 200 гривен. Есть рост издержек на медицину и образование, но он сегодня абсолютно не удовлетворяет социальных потребностей, там суммы далёки от тех, которые направляются на внутреннюю безопасность», – сказал эксперт. Такая идеология – перекачивание денег граждан в карманы силовиков и кредиторов – сформировалась в 2016-2017 годах, и от нее необходимо отказываться. «Нужна смена идеологии, пересмотр долговых обязательств. Ковид – это идеальный форс-мажор, который позволил уже десяткам стран пересмотреть свои долговые обязательства. Без этого мы продолжим выкачивать деньги из карманов наших граждан (или через импортные товары и услуги, или через прямой налог) и перекладывать их в карманы наших внешних кредиторов и в карманы наших силовиков. Эту идеологию необходимо менять, необходимо пересматривать долговую нагрузку, соотношение финансирования внутренних силовиков и обороны», – резюмировал эксперт.