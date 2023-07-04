Бортник: Цель контрнаступа – сорвать выборы в новых регионах РФ
Допустить проведение 10 сентября выборов на освобождённых территориях новых субъектов РФ категорически нельзя, поскольку это только укрепит связку российских властей и населения.
Об этом на канале «Дикий Live» рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Одна из целей контрнаступления – это сорвать проведение российских выборов на Юге Украины. Потому что если там пройдут выборы, хотя, безусловно, их никто не признает, но они ещё более укрепят связь российской власти и тех людей, которые проживают на местах. Некоторые из которых – будут баллотироваться, многих из которых заставят пойти голосовать», – утверждает он.
«Когда-то в 2014 году мы все смеялись с так называемых референдумов в Донецке и Луганске. Но после тех референдумов весной 2014 года стабильность этих образований – так называемых ДНР и ЛНР, она выросла, и нам стало очень сложно с ними бороться. Потому что большое количество людей оказались вовлечены в воронку этого соучастия в создании этих квазигосударственных образований. И такой же сценарий может получиться на Юге Украины, и одна из целей контрнаступления – не допустить его», – призывал Бортник.
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