Бортник: Цель контрнаступа – сорвать выборы в новых регионах РФ

Вадим Москаленко .  
04.07.2023 22:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Допустить проведение 10 сентября выборов на освобождённых территориях новых субъектов РФ категорически нельзя, поскольку это только укрепит связку российских властей и населения.

Об этом на канале «Дикий Live» рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Допустить проведение 10 сентября выборов на освобождённых территориях новых субъектов РФ категорически нельзя, поскольку...

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«Одна из целей контрнаступления – это сорвать проведение российских выборов на Юге Украины. Потому что если там пройдут выборы, хотя, безусловно, их никто не признает, но они ещё более укрепят связь российской власти и тех людей, которые проживают на местах. Некоторые из которых – будут баллотироваться, многих из которых заставят пойти голосовать», – утверждает он.

«Когда-то в 2014 году мы все смеялись с так называемых референдумов в Донецке и Луганске. Но после тех референдумов весной 2014 года стабильность этих образований – так называемых ДНР и ЛНР, она выросла, и нам стало очень сложно с ними бороться. Потому что большое количество людей оказались вовлечены в воронку этого соучастия в создании этих квазигосударственных образований. И такой же сценарий может получиться на Юге Украины, и одна из целей контрнаступления – не допустить его», – призывал Бортник.

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