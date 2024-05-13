Бортник: Через два года Россия создаст группировку для захвата Киева

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Российская Федерация в течение двух лет сможет создать группировку войск, которые будут располагаться на территории ее западной части и Белоруссии и которые могут быть задействованы в новой попытке занять украинскую столицу. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бортника, РФ в создании такой группировки на севере никуда не спешит и действует по плану.

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«Если посмотреть на план развития российских вооруженных сил, то я думаю, что где-то через два года Россия планирует создание на севере группировки, достаточной для нового похода на Киев, для новой попытки захвата Киева. Эта же группировка потенциально должна грозить нашим западным союзникам: Польше, странам Балтии. То есть она будет размещена на территории России и Белоруссии. Они подходят к этому методично, мы не можем сказать, что они куда-то спешат. Они спешили вначале, и спешка привела к не очень позитивному результату, их спешка и неподготовленность дали нам время», – заявил Бортник.