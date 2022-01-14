Бортник: Членство в НАТО для Украины означает войну и расчленение

Вступление Украины в НАТО будет означать для нее войну и расчленение. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, единственный выход для Украины сохраниться в оставшихся границах – объявить о нейтральном статусе.

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«Решить эту проблему с сохранением Украины можно только путем провозглашения нейтралитета или внеблокового статуса. Только исключив себя из этого расклада, мы можем решить эту проблему.

Мы слишком большая страна. Если мы становимся частью России, мы критически усиливаем Россию. Если мы становимся частью Запада, мы критически усиливаем Запад. Мы – та карта или тот грузик, условно говоря, который сразу меняет кардинально расклад геополитический на этих весах.

Поэтому нам нельзя никуда идти. Как только нас пытаются положить в одну корзину, с другой стороны кричат: «Нет-нет, давайте чуть-чуть отрубим себе, чтобы равнозначно разложить. Нам отдайте половинку или треть». И это исторически разделить – нас уже много раз делили из-за этого.

И то, что целиком мы куда-либо не заходим, мы кардинально меняем геополитический баланс. И если мы не хотим, чтобы нас снова разделили, а нас уже ментально разделили, нам необходимо сказать: «Ребята, мы в эту игру не играемся, мы не идем ни на восток, ни на запад, мы идем внутрь себя. Мы будем самодостаточными».

А это означает, что мы можем экономически интегрироваться с Западом, мы хотим иметь доступ на российские рынки, но мы не будем вступать ни в какие военные блоки, не собираемся. Мы не несем кому-то угрозу. Только тот, кто нападет на нас, будет иметь дело с нашими Вооруженными силами, с нашим народом. Вот и все, что мы должны сделать.

Не дай Бог у нас появится реальный шанс присоединения к НАТО, для нас это означает война, полноценная война», – заявил Бортник.