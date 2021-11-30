Бортник: Эрдоган просится в посредники между Россией и Украиной по инициативе Киева

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Новости Украины

Предложение президента Турции Реджепа Эрдогана о посредничестве в отношениях между Россией и Украиной может объясняться просьбой официального Киева. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бортника, при этом в России Эрдоган не считается надежным переговорщиком, который выполняет свои обязательства, поэтому Москва вряд ли заинтересуется в появлении турецкого «посредника».

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«Я не знаю, насколько синхронизирована эта позиция Эрдогана с Банковой, но я бы этого не исключал, что, возможно, через Эрдогана сегодня Зеленский попытается наладить коммуникацию с Россией и Путиным. Ведь Песков что заявил – подготовки к визиту нет, сегодня буквально. Возможно, поскольку, условно говоря, миротворческий потенциал Лукашенко исчерпался, возможно, будут искать других переговорщиков. В Стамбульские (соглашения) не верю, а в какие-нибудь Хельсинские или Алма-Атинские я бы больше поверил. Потому что Эрдоган не пользуется доверием у Путина. Многие договоренности между Россией и Турцией, особенно по Сирии. То есть, он не считается там парнем, который полностью держит свое слово», – заявил Бортник.