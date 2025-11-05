Бортник: Это «Бахмут 10.0». Последствия потери Покровска будут гораздо плачевнее

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сдав Красноармейск (Покровск) ещё в прошлом году, можно было бы не доводить до нынешнего состояния, когда потеря города грозит Киеву стратегической катастрофой.

Об этом на канале «Дикий livе» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос подрыва возможностей союзников и Украины дальше сражаться. Вопрос попытки сломить украинскую готовность защищать своё государство. Вот, за что идёт бой под Покровском. Не за Покровск. А за готовность дальше сражаться, за количество «СЗЧ»-шников, за количество получаемых Украиной вооружений в будущем, за внутреннюю стабильность и доверие к президенту Украины», – сказал Бортник.

По его мнению, до такого можно было не доводить.

«Россия вышла на окраины Покровска ещё летом прошлого года. Вот, если бы из-за того, что сложились какие-то негативные ситуации, Украина аккуратненько отступила бы с части этого города, с части этого выступа, поверьте, этого особо никто и не заметил бы. Как забыли уже Курахово, Гродовки, Соледары, Красногоровки. За прошлый год Россия захватила около десятка украинских городов», – напомнил эксперт.

Теперь же, по его словам, «Покровск превратился в Бахмут 10.0».