Украина и евроглобалисты ради срыва стартовавшего диалога, даже не скрывая, всеми силами «мочат» американского переговорщика Стива Уиткоффа давно уже испытанным пропагандистским приёмом.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стива Уиткоффа атакуют, его пытаются выбить с переговорного процесса. Он и взятки икрой берёт ящиками, сливает интересы, консультируя Ушакова, что и когда делать Путину, и чуть ли не Кремль согласовал его кандидатуру. И вообще – Европа и Украина часто не слышат никаких американских требований, а только трансляцию российских требований. Напомню, это заявление украинской стороны официальное, мол, он ретранслятор воли Москвы. Уиткоффа вообще уже подвели под роль Медведчука. Медведчука же тоже в переговорный процесс якобы Москва назначила, помните? То есть повторяется этот паттерн. Но наши люди настолько оглохли, не имеют исторической памяти, что они даже не понимают, что это тот же самый пропагандистский паттерн, нацеленный на срыв переговоров», – напомнил Бортник.

По его мнению, на данный момент Уиткофф единственно возможный переговорщик с Москвой, и пренебрегать этим неразумно.