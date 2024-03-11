Бортник: Европа объявила Киев и Одессу «красной линией» для России

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Ввод военного контингента европейских стран на территорию Украины может иметь самые разные непоправимые последствия – от появления ядерной составляющей до полной перемены геополитического взгляда на происходящее, когда Индия и Китай перестанут воспринимать конфликт как только российско-украинский.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хочу говорить, во что это может трансформироваться в дальнейшем, вплоть до создания постоянных военных баз наших партнёров на нашей территории по корейскому сценарию или по немецкому сценарию. Что, с одной стороны, может быть гарантией безопасности, а с другой – элементом международной договорённости, которая приведёт к тому, что территория Украины будет находиться в двух разных зонах контроля. Я не хочу говорить о том, что это будет повод дополнительный для России для эскалации войны, в том числе, прямых ядерных угроз, разворачивания ядерного вооружения в этой части. Этим попытается максимально шантажировать нас и Запад в этой ситуации. Я не хочу говорить о том, что полноценный ввод этих войск западных партнёров на территорию Украины будет… На эту ситуацию абсолютно по-другому посмотрят в Индии, в Китае, по-другому они начнут оценивать ситуацию. Они её перестанут воспринимать как российско-украинскую войну. Много-много выступает последствий, которые мы даже не способны пока что просчитать для нашего ВПК, для наших вооружённых сил», – рассуждал Бортник.

Однако, считает эксперт, для Украины может настать момент, когда все эти аргументы станут неважны.

«Но может критическая необходимость возникнуть, когда эти войска будут нужны. Макрон (на фото – ред.) сказал, что если Россия попытается захватить Киев или Одессу, вот тогда эти войска могут пойти. И мне кажется, что это та «красная линия», которую сейчас пытается провести европейское руководство для России», – утверждает политолог.