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18.11.2021 22:30
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
беспредел, Дзен, Киев, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Бортник: Киев стремительно превращается в город, непригодный для проживания

Новости УкраиныПока киевские и центральные власти воюют друг с другом, городским хозяйством Киева никто не...

Пока киевские и центральные власти воюют друг с другом, городским хозяйством Киева никто не занимается и оно деградирует.

Об этом в беседе на канале Politeka Online заявил Руслан Бортник, директор Украинского института политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проигрываем всегда мы, украинцы. Потребители услуг, простые украинцы, которые ездят на транспорте. Пока они воюют никто не занимается городом, никто не занимается транспортом, метро, маршрутками, качеством коммунальных услуг.

К чему это все приведет. К тому, что Киев все больше и больше будет превращаться в реально город непригодный для проживания. Мы не сможем здесь жить.

Посмотрите – вечером… выйти на улицу – стоит смрад, вонь такая, что невозможно выйти на улицу. И хоть бы одна новость от КМДА – что это было, с чем это связано? Никто этим не занимается, пока они воюют, занимаются политикой, нам становится жить все хуже и хуже», – сказал Олег Попенко.

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