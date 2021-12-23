Бортник: Майдана за Порошенко не будет – Запад не «впишется», как за Навального

23.12.2021  02:03 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Западу невыгодно раскачивать кресло под президентом Украины Владимиром Зеленским в ситуации угрозы «возможной российской агрессии».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу невыгодно раскачивать кресло под президентом Украины Владимиром Зеленским в ситуации угрозы «возможной российской...

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«Думаю, что серьёзных протестов, нового майдана за Порошенко не было бы. Максимум – как за Тимошенко в своё время. Ограниченные, партийные, очень локализированные.

Посмотрите на реакцию западных партнёров. Они же не говорят, как о Навальном, о преследовании лидера оппозиции. Они говорят: нет, нужно объективное расследование. Жуют жвачку.

Для них сегодня стабильность страны в преддверии возможной российской агрессии, какой-то эскалации, стабильность Зеленского важнее прав и защиты Порошенко», – заявил Бортник.

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