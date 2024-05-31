Бортник: Москва заинтересована в перемирии только с США, но не с Киевом

Вадим Москаленко.  
31.05.2024 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украинские элиты, которые кричат, что перемирие выгодно Москве, на самом деле, просто хотят сохранить статус-кво, поскольку являются бенефициарами коррупционной экономики в состоянии войны.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские элиты, которые кричат, что перемирие выгодно Москве, на самом деле, просто хотят сохранить...

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«Из перемирия в войну уже очень тяжело выйти. То есть оно будет срываться, будут обстрелы, будет то же самое, что было на Донбассе с 2015 по 2022 год. Но уже начать полномасштабную снова войну будет крайне сложно, очень непопулярно. Потому что перемирие просто прорвёт плотину политических процессов в стране. Придётся проводить выборы, вернутся ветераны со своей настоящей окопной правдой, растает снег и будет видно, кто куда ходил по потребностям за это время. То есть начнутся бурные политические и социальные процессы внутри страны.

Пока идёт война, она выступает своего рода пластырем этих процессов. Они даже если идут, они не прерываются сильно извне. Поэтому часть нашего политикума и спикеров, которые заинтересованы в сохранении нынешнего порядка вещей, которые являются бенефициарами нынешней экономики (посмотрите на рост продаж новых машин в Украине), они, конечно, будут кричать о том, что это на руку Москве», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что и «Москва не заинтересована в перемирии».

«Москва могла бы быть заинтересована в перемирии только в том случае, если бы это перемирие было бы напрямую с США. С Украиной она не заинтересована в перемирии», – добавил политолог.

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