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Украинские элиты, которые кричат, что перемирие выгодно Москве, на самом деле, просто хотят сохранить статус-кво, поскольку являются бенефициарами коррупционной экономики в состоянии войны.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из перемирия в войну уже очень тяжело выйти. То есть оно будет срываться, будут обстрелы, будет то же самое, что было на Донбассе с 2015 по 2022 год. Но уже начать полномасштабную снова войну будет крайне сложно, очень непопулярно. Потому что перемирие просто прорвёт плотину политических процессов в стране. Придётся проводить выборы, вернутся ветераны со своей настоящей окопной правдой, растает снег и будет видно, кто куда ходил по потребностям за это время. То есть начнутся бурные политические и социальные процессы внутри страны. Пока идёт война, она выступает своего рода пластырем этих процессов. Они даже если идут, они не прерываются сильно извне. Поэтому часть нашего политикума и спикеров, которые заинтересованы в сохранении нынешнего порядка вещей, которые являются бенефициарами нынешней экономики (посмотрите на рост продаж новых машин в Украине), они, конечно, будут кричать о том, что это на руку Москве», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что и «Москва не заинтересована в перемирии».

«Москва могла бы быть заинтересована в перемирии только в том случае, если бы это перемирие было бы напрямую с США. С Украиной она не заинтересована в перемирии», – добавил политолог.