Бортник назвал появление радикалов-майданщиков «светлой стороной»

23.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина после майдана получила массу погибших и беженцев, авторитаризм, олигархат, однако «светлой стороной» монеты считается появление радикалов.

Об этом в ходе интервью YouTube-каналу «TOPINFORM» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это страна, которая потеряла 13 тысяч погибшими своих граждан, которая потеряла 10 миллионов украинцев трудовыми беженцами. Это люди, которые вынуждены были уехать на заработки в другие страны. Это страна с очень суженой демократией по сравнению с периодом Януковича. Сегодня можно говорить, что у нас наступил авторитаризм, потому что разгромлены СМИ.

Это страна, в которой руководят чисто олигархи, не президент, всё-таки Янукович не был олигархом. Это страна, которая в значительной мере отдалилась от той евроидеи и уровня европейских стандартов и европейского благополучия и качества организации государства на сегодня. Это черная сторона.

Светлая сторона, наверное, этой медали – это немножечко другое общество, более злобное и реактивное. Возникновение целого ядра радикалов на Украине и радикальные группы граждан, которые готовы собой жертвовать ради политической идеи, такого раньше не было. При правильной политике эти люди могут быть очень полезны для страны, они могут двигать страну дальше. Не только громить оппонентов, но они могут действительно делать что-то хорошее для страны», – выразил мнение Бортник.