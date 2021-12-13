Бортник назвал условие, при котором Украина выполнит все пункты Минских соглашений
Украина выполнит Минские соглашения, если Россия и США договорятся об этом.
Об этом в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я уверен, что, если будет консенсусное решение США, России и поддержат европейские партнеры, и оно будет искренним, то больших протестов против минских соглашений в Украине не будет. Их просто не будет кому организовать и не будет кому возглавить и осветить. Длительное время говорят, что Украина не примет эти соглашения, это неправда. Конечно, если одна из сторон будет не принимать и эскалировать протест, то она может демонстрировать видимость того, что Украина не принимает. При консолидации внешних игроков, это вполне может быть рабочее соглашение.
Кроме того, 7 лет в Украине агитируют против Минских соглашений, предыдущая и действующая власть рассказывает, что это плохие соглашения, что их нельзя выполнить, их надо переписать, это вообще поражение Украине. Для того, чтобы принимать такое решение, необходимо менять информационную политику. В том числе, и тех информационных групп, которые связаны с западными партнерами.
Если банально давать баланс сторонников и противников, общественное мнение будет другим, большинство украинцев будут за минские соглашения, если им рассказать, что это такое. В соответствии с опросом прошлой недели КМИС, только 11% украинцев разбирались и смотрели, что такое Минские соглашения. Остальные 90% практически не знают, что это такое, но против», – сказал Бортник.
Он прогнозирует, что в Верховной раде вполне может найтись 300 голосов для принятия нужных решений.
«Украина находится под очень серьезным внешним влиянием. Не управлением, а влиянием. И по многим секторам зависима от западных партнеров: финансовым, безопасности. Если Запад будет искренним, он найдет сначала понимание с Россией, согласует модель, а потом будет искренне идти этой дорогой, у украинской власти не останется другого шага. Или придется идти на досрочные выборы, которые сформируют более сбалансированный состав парламента», – прогнозирует Бортник.
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