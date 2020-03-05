Бортник: Новый Кабмин – правительство приспособленцев

05.03.2020, Киев, Игорь Петров

Основной характеристикой нового состава правительства Украины является то, что это в него вошли профессиональные исполнители, работавшие при многих режимах.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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«В гуманитарном и политическом отношении новое правительство будет похоже на правительство времен Порошенко. В политическом ключе в нем будут доминировать люди, которые поддерживали Петра Порошенко. В экономическом плане оно будет более ориентировано на крупный экономический капитал, и в этом оно будет ближе к правительству Азарова. Но еще надо смотреть, каким будет экономический блок. Есть некоторая надежда, что Шмыгаль станет таким себе украинским аналогом Иванашвили, то есть премьером, который без политического решения начнет выстраивать более эффективные, прагматические экономические отношения с соседями. Пока рано делать выводы.

Конечно, в новом составе настораживает обилие оппонентов Зеленского, людей с выраженной правой позицией. Но надо посмотреть, как они будут работать. Главная характеристика этого правительства – это профессиональные исполнители, бюрократы, приспособленцы, работавшие при всех властях, при всех режимах», – сказал он.