Бортник о конфликте с РФ: «Интервенции не будет – разбомбят, как Югославию»

10.12.2021  17:08 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

России нет смысла разворачивать военные действия против Украины сейчас, когда ожидается сертификация «Северного потока-2».

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России нет смысла разворачивать военные действия против Украины сейчас, когда ожидается сертификация «Северного потока-2»....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Накопление войск на границе Украины – это далеко не маркер того, что готовится интервенция. Интервенция будет проводиться в последнюю очередь или вообще не будет проводиться, даже если российское руководство примет такое решение. Будет уничтожаться инфраструктура, управление, возможность наша обороняться, прежде всего.

Помним примеры Югославии, Сербии. Вот такая война, скорее всего, будет. Поэтому мы не знаем, реальны ли они или не реальны, мы понимаем, что угроза войны в целом существует, хотя я не вижу её сегодня значительной», – сказал эксперт.

По его словам, у России нет никакой видимой мотивации для нападения на Украину.

«Сорвать сертификацию «Северного потока-2»? Или сорвать все переговоры с западными партнёрами, которые, наконец-то, начали слышать российский голос? Бессмысленно. Однако такой риск существует», – добавил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть