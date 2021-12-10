Бортник о конфликте с РФ: «Интервенции не будет – разбомбят, как Югославию»

России нет смысла разворачивать военные действия против Украины сейчас, когда ожидается сертификация «Северного потока-2».

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Накопление войск на границе Украины – это далеко не маркер того, что готовится интервенция. Интервенция будет проводиться в последнюю очередь или вообще не будет проводиться, даже если российское руководство примет такое решение. Будет уничтожаться инфраструктура, управление, возможность наша обороняться, прежде всего.

Помним примеры Югославии, Сербии. Вот такая война, скорее всего, будет. Поэтому мы не знаем, реальны ли они или не реальны, мы понимаем, что угроза войны в целом существует, хотя я не вижу её сегодня значительной», – сказал эксперт.