Бортник: Об Украине забудут на полгода, а дальше – прощайте, следующие территории

26.08.2021 19:43 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Нынешний период относительной внешнеполитической стабильности продлится еще несколько месяцев, после чего, в отсутствие договоренностей между США и Россией, на Донбассе может начаться новое обострение, которое закончится потерей новых территорий и заключением новых мирных договоренностей.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас ещё есть период политической стабильности до конца года. Он обусловливается внешнеполитическими факторами. Продолжается женевский диалог США и России в отношении реализации женевских договоренностей Путина и Байдена. Сегодня пытаются не делать ничего такого, что могло бы нарушить этот диалог. Это проявляется в том, что в Украину не приехали ни Харрис, ни Блинкин, проявляется в игнорировании политических проблем, в Украине в том числе. Стороны пытаются согласовать, договориться, не спровоцировать эскалацию», – прогнозирует политолог.

Встреча Зеленского и Байдена будет безрезультатной, если вообще состоится.

«Она будет пустая. Пишут, что её вообще может не быть из-за Афганистана – хорошая отмазка. Может быть перенесена эта встреча. Но если она будет, она будет пустая. Повестку дня стороны до сих пор не могут согласовать. США настаивают на том, чтобы Зеленский не поднимал вопрос о «Северном потоке-2». Они настаивают на том, чтобы Зеленский не поднимал публично этот вопрос – «все вопросы к Германии». А Зеленский хочет поднять вопрос публично подставляя Байдена. Россия тоже пытается не действовать резко. Обратите внимание – как сейчас тихо проходит второй этап учений «Запад 2021» по сравнению с апрельским и майским этапом. Это всё – женевский процесс и «Северный поток-2». Но к концу года эта история может закончиться, стороны не договорятся идти дальше совместно и решать по Украине, как решили по Армении и по Молдове в своё время», – предполагает Руслан Бортник.

Если будет новое обострение, у Украины не хватит ресурсов ему противодействовать.

«Зеленский ресурсно ограничен в любой момент – отрезали финансовую поддержку западных партнеров или просто демонстрируют, что Зеленский для западных партнеров больше нерукопожатный, и в Украине сразу провоцируется Майдан. В любой момент Россия проводит локальную наступательную операцию на Донбассе – и у нас политический кризис… ресурсов крайне мало», – считает политолог.

Нынешнее затишье продлиться до конца года.

«Затишье будет до нового года, до окончания истории с женевским процессом, до окончания истории с «Северным потоком-2». Дальше – или стороны договорятся, и у нас будет хорошо вообще и Зеленского тоже заставят принять здесь договоренности, или стороны не договорятся. Возможно, будут договоренности что «мы ничего не меняем, а вы дальше не дергайтесь, забудьте о «Крымских платформах», подписывайте трехсторонний газотранспортный консорциум». О сегодняшней политике Зеленского мы забудем завтра так, как мы забыли, кем Зеленский был два года назад. Мы забудем обо всём очень быстро, поверьте. Или будет новая эскалация. Если стороны не договорятся, тогда будут дёргать Украину как инструмент. Эта эскалация закончится, возможно, потерей новых территорий, и новыми договоренностями: Минском-3, Женевой-1, Хельсинки-1. Теми видами договорённостей, которые позволят создать новый формат переговоров. Нормандский формат «нанизан» на Минские договоренности, и новый формат может быть только – когда будут новые договорённости. А для новых договоренностей нужно новая эскалация, потому что на нынешнем уровне противостояния отказаться от Минска невозможно», – заключил Руслан Бортник.